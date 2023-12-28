3 مفاجآت في قائمة منتخب المغرب النهائية لكأس أمم إفريقيا

أعلن مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي يوم الخميس قائمة "أسود الأطلس" استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وضمت القائمة 27 لاعبا جاء في مقدمتهم حكيم زياش وياسين بونو وأشرف حكيمي وسفيان أمرابط.

وشهدت القائمة ثلاث مفاجآت تمثلت في استبعاد المهاجم عبد الرزاق حمد الله الذي يتألق هذا الموسم في الدوري السعودي مع نادي اتحاد جدة، وتواجد محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز المصري، وشادي رياض مدافع ريال بيتيس الإسباني.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو- منير المحمدي- المهدي بنعبيد.

الدفاع: أشرف حكيمي- محمد الشيبي- يحيي عطية الله- نصير مزراوي- نايف أكرد- رومان سايس- يونس عبد الحميد- شادي رياض- عبد الكبير عبقار.

الوسط: سفيان أمرابط- أسامة العزوزي- أمير ريشاريسون- أمين حارث- بلال الخنوس- سليم أملاح- عز الدين أوناحي- إسماعيل الصيباري.

الهجوم: حكيم زياش- أمين عدلي- سفيان بوفال- عبد الصمد الزلزولي- يوسف النصيري- أيوب الكعبي- طارق تسيودالي.

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023



🚨 Team list confirmed for the upcoming TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d'Ivoire 2023#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/3LLpH1QbXJ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 28, 2023

ويخوض المغرب بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين كواحد من أبرز المرشحين للظفر باللقب لاسيما بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلع نصف نهائي كأس العالم.

ويفتتح المنتخب المغربي مشاركته في كأس إفريقيا في 17 يناير المقبل أمام منتخب تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم