استبعاد لاعب من أمم إفريقيا بسبب قميص نجم ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن استبعاد مورلاي سيلا من قائمة منتخب غينيا، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سيلا دخل في مشاجرة مع زملائه والمدير الفني عقب الخسارة الودية ضد منتخب البرازيل بنتيجة (4-1) في يونيو الماضي.

Guinea's Morlaye Sylla didn't make the AFCON squad after he angrily accused his teammates and the technical staff of stealing a Vinicius Jr shirt he received. The shirt disappeared from the locker room after the friendly against Brazil in June.



— @addojunrpic.twitter.com/6OEQWce0u9 — Madrid Universal (@MadridUniversal) December 27, 2023

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وأضافت الصحيفة: "سيلا صاحب الـ25 عاما تبادل القمصان مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لكن القميص اختفى بشكل غامض في غرفة تبديل الملابس".



وأشار التقرير، إلى أن سيلا وجه أصابع الاتهام إلى زملائه في الفريق، قبل أن يتهم المدير الفني للمنتخب كابا دياوارا بالسرقة، وأصر على إجراء تفتيش كامل لغرفة تبديل الملابس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.



وختمت الصحيفة، بأن سيلا لم يتوجه بالاعتذار بعد ذلك للجميع، ودفع الثمن باهظا بالغياب عن بطولة إفريقيا، التي تنطلق الشهر المقبل بكوت ديفوار.

المصدر: "وسائل إعلام"