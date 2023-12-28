لاعب منتخب مصر ينتهز الفرصة ويوجه رسالة دعم لفلسطين عبر قناة بريطانية (فيديو)

انتهز اللاعب المصري قائد فريق إيبسوتش تاون سام مرسي فرصة ظهوره على شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الشهيرة ليوجه رسالةَ دعم إلى فلسطين.

وشارك النجم المصري في مباراة فريقه ضد ليستر سيتي ضمن منافسات الدرجة الأولى الإنجليزية، مساء الثلاثاء الماضي، وسجل هدف التعادل في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1–1).

في تصريحاته على الهواء مباشرة عبر قناة "سكاي سبورتس" البريطانية تحدث اللاعب المصري داعما فلسطين بشكل واضح وصريح، قائلا: "نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن محظوظون لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بذلك".

سام مرسي اللي اتولد في إنجلترا ومحدش كان مستني منه حاجة ،، راجل ❤️ pic.twitter.com/JZLIw7aHOQ — Ibrahim Cris‎ (@HimaCris) December 27, 2023

وسريعا انتشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وتداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمن في ذلك مشجعو فريق إيبسوتش تاون الإنجليزي.

وهذه ليست المرة الأولى للاعب المصري إذ يدعم مرسي فلسطين عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس" بشكل مستمر، من خلال نشر علم فلسطين باستمرار،

ونشر مقاطع مصورة لمؤثرين وسياسيين ونشطاء يدعمون فلسطين، بالإضافة إلى مطالبته بوقف إطلاق النار في غزة.

من جهة أخرى قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف سام مرسي قائد إبسويتش تاون ولاعب منتخب مصر لمباراة واحدة بأثر فوري، نتيجة لما اعتبره الاتحاد الإنجليزي سلوكا غير لائق مع حكم مباراة فريقه بعد حصوله على الإنذار أمام مدلسبره في 9 ديسمبر الماضي.

ووفقا للبيان الرسمي تم اتهام قائد تاون بانتهاك قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3.1 بعد الفوز على ميدلسبره.

إيقاف المصري سام مرسي لاعب ابسويتش تاون لمباراة واحدة جاء نتيجة لما اعتبره الاتحاد الإنجليزي سلوكاً غير لائق مع حكم مباراة فريقه أمام مدلسبره في 9 ديسمبر الماضي



لا علاقة لتصريحاته حول الوضع في فلسطين والتي انتشرت البارحة بهذا الإيقاف pic.twitter.com/TVhoouxp0y — نَص تكتيكي (@tactext) December 27, 2023

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وأعلن نادي إيبسوتش تاون قبول سام مرسي التهمة، ولن يقوم كل من النادي أو لاعب الوسط بالإدلاء بأي تعليق آخر.

ووفقا للمادة التي تمت معاقبة اللاعب المصري عليها فإنه يجب على المشارك في جميع الأوقات أن يتصرف بما يحقق أفضل مصلحة للعبة، ولا يجوز له التصرف بأي طريقة غير لائقة أو تشوه سمعة اللعبة أو استخدام أي سلوك عنيف، أو مزيج من السلوك العنيف، أو التلاعب الخطير، أو التهديد، أو كلمات أو سلوكيات مسيئة أو غير لائقة أو مهينة.

المصدر: RT + وسائل إعلام