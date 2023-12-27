 
مباشر

منتخب اليابان يتلقى ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس آسيا

الرياضة

منتخب اليابان يتلقى ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس آسيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wolp

يغيب النجم الياباني كاورو ميتوما عن الملاعب لنحو ستة أسابيع حسب ما أعلن مدربه في نادي برايتون، روبرتو دي زيربي، وذلك عشية مواجهة الفريق ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن شأن إصابة النجم الياباني أن تحرمه من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس آسيا التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.

إقرأ المزيد
صدامات عربية مثيرة في قرعة كأس آسيا 2023
صدامات عربية مثيرة في قرعة كأس آسيا 2023

وقال دي زيربي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برايتون وتوتنهام المقررة غدا الخميس في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي: "غدا سيكون لدينا أكثر أو أقل من 10 لاعبين مصابين، وربما ثمانية، لكن اللاعبين الآخرين سيغيبون لبعض الوقت".

وأضاف "ميتوما أحدهما. سيغيب ميتوما لستة أسابيع تقريبا".

وتنطلق بطولة كأس آسيا في قطر في 12 يناير المقبل وستلعب اليابان، الفائزة باللقب أربع مرات، في المجموعة الرابعة مع إندونيسيا والعراق وفيتنام.

وتبدأ اليابان مبارياتها ضد فيتنام في الدوحة في 14 يناير.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا