الشناوي يكشف موقفه من المشاركة مع الأهلي في نهائي السوبر المصري

فتح حارس مرمى نادي الأهلي، محمد الشناوي، الباب أمام احتمال مشاركته في نهائي السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر غدا الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 1-0، في حين فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح (14-13) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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وأصيب الشناوي في الدقيقة 36 من مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير.

وكشف طبيب الأهلي أن الشناوي يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية ويخوض برنامجا تأهيليا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الأهلي وفيوتشر: "أنا بحالة جيدة الحمد لله. أمامنا 24 ساعة وقرار مشاركتي (في نهائي كأس السوبر المصري) في يد مدرب الفريق مارسيل كولر".

وتابع: "نحن مجموعة واحدة من يشارك ندعمه والأهم مصلحة النادي والعودة باللقب. كل اللاعبين يدعمون بعضهم البعض".

وأوضح الحارس الدولي المصري: "مواجهة فيوتشر تأتي بعد ضغط كبير، لكننا نخوض مباراة نهائية ونعرف أهمية وقيمتها".

ويمني الأهلي النفس بإحراز اللقب الـ14 في مسابقة كأس السوبر المصري بينما يبحث لاعبو فيوتشر وجهازهم الفني عن تحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي.

المصدر: وكالات