"أنا هندي".. عبد الرحيم "جنش" يعلق على استبعاده من قائمة مصر لكأس إفريقيا (فيديو)

سخر حارس مرمى فريق فيوتشر، محمود عبد الرحيم "جنش"، من عدم اختياره في القائمة الأولية التي أعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر للمشاركة في كأس إفريقيا 2024.

وقاد "جنش" فريقه فيوتشر إلى بلوغ نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تقام نسختها الحالية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد تألقه في مباراة بيراميدز في الدور نصف النهائي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فيوتشر والأهلي المقررة غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري، علق "جنش" بشكل ساخر على عدم اختياره ضمن تشكيلة "الفراعنة" للمشاركة في كأس إفريقيا المقبلة، قائلا: "أنا هندي مش مصري".

محمود جنش عن عدم استدعاءه للمنتخب الوطني: أنا هندي pic.twitter.com/fqXsVh9PPc — ملعب القاهرة24 (@Cairo24Sports) December 27, 2023

واستدرك الحارس الذي سبق له خوض ثلاث مباريات دولية مع منتخب مصر: "ليه مفيش غير لاعب واحد من فيوتشر انضم لمنتخب مصر رغم انضمام لاعبين دوليين معتزلين وآخرين مصابين وفيه ناس بيلعبوا على مستوى عال مثل فريقي وينافس في بطولة إفريقيا والدوري والآن السوبر، ولكن ربما روي فيتوريا غير متفرغ لمشاهدة مبارياتنا، ولكن يبدو أنه متفرغ لحضور افتتاحيات المحال في مصر ولكن لا يأتي للملاعب، وهذا كلام ناس كثيرة".

"انا هندي مش مصري والناس مركزه في الافتتاحات مش الماتشات".. رد صادم وقوي من جنش عن عدم انضمامه للمنتخب المصري 💥💣#تغطية_خاصةpic.twitter.com/eGkNL8daev — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 27, 2023

وتابع حارس الزمالك السابق: "يمكن عندي مشكلة من وقت تواجدي بالزمالك إنه ليس عندي قاعدة إعلامية وأركز في شغلي فقط، وربنا يمنحني على قدر تعبي ومجهودي، وسأظل أدافع عن فريقي وأتمنى نظرة من مسؤولي منتخب مصر لفريق فيوتشر الذي شرف مصر في بطولة إفريقيا.. مش لازم أكون مادة إعلامية لكي أنضم لمنتخب مصر".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد كشف عن القائمة الأولية لمنتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية في العام المقبل، وقد خلت القائمة من اسم "جنش".

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس الأمم الإفريقية 55 لاعبا.

ووفقا لما تنص عليه لوائح بطولة كأس أمم إفريقيا، فإنه سيتم تقليص القائمة المكونة من 55 لاعبا إلى 27 فقط.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: وكالات