أول تعليق لنادي النصر بعد تربع نجمه رونالدو على عرش هدافي عام 2023

أشاد نادي النصر بنجمه وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما قاد الفريق للفوز على اتحاد جدة أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد ليساهم في فوزه بنتيجة 5-2، كما رفع "الدون" رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفا، متخطيا هاري كين وكيليان مبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في العام حول العالم.

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وعقب لقاء اتحاد جدة، نشر نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" صورة لرونالدو بقميص الفريق مع الرقم 53 في إشارة إلى عدد أهداف النجم البرتغالي في 2023 وكتب: "سيد الأرقام ومحطمها، نجم نادي النصر السعودي، الأسطورة كريستيانو رونالدو يتصدر هدافي العالم لعام 2023 بتسجيل هدفه الـ53 في شباك الاتحاد، متخطيا كيليان مبابي وهاري كين وهالاند!".

ســيــد الأرقــام ومحـطـمـها 👑

نجم نادي النـصـر السعـودي 💛

الأسـطـورة كريستيانو رونالدو 🐐



يتسيّد هدّافي العالم لعام 2023 بتسجيل هدفه الـ53 اليوم في شباك الاتحاد، متخطيًا كيليان مبايي وهاري كين وهالاند! 👏⚡️ pic.twitter.com/Uld4hnlHyP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 26, 2023

وتتبقى لرونالدو مباراة واحدة في العام الحالي، حيث يتوقع أن يشارك مع النصر في مواجهة التعاون في 30 ديسمبر الحالي، بينما تأكد رسميا أن كين ومبابي لن يتمكنا من زيادة غلتهما التهديفية في 2023 حيث لن يخوض أي منهما مباريات أخرى هذا العام.

المصدر:RT