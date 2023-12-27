وفاة شرطي أصيب خلال أعمال شغب مشجعين في اليونان

توفي ضابط في شرطة مكافحة الشغب اليونانية يوم الأربعاء متأثرا بجروح أصيب بها خلال أعمال شغب جماهيري، حسب مستشفى أثينا.

وأصيب الشرطي البالغ من العمر 31 عاما في فخذه، بسبب شعلة استغاثة ألقيت عليه خلال أعمال شغب خارج ملعب في العاصمة أثينا على هامش مباراة للكرة الطائرة بين أولمبياكوس وغريمه باناثينايكوس في السابع من ديسمبر الحالي.

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واضطر الأطباء إلى بتر ساق الشرطي في محاولة لإنقاذ حياته، لكن مستشفى أثينا قال إنه توفي اليوم الأربعاء متأثرا بجراحه.

وقُبض على شاب يبلغ 18 عاما ووُضع في الحجز بسبب تورطه في الحادث.

وقررت الحكومة اليونانية إقامة المباريات في الدوري المحلي لكرة القدم خلف أبواب موصدة حتى 12 فبراير 2024 على الأقل.

وتخطط السلطات اليونانية لوضع كاميرات عالية الدقة وأنظمة دخول إلكترونية للتحقق من هويات المشجعين في جميع الملاعب، بهدف مكافحة الشغب المزمن بين الجماهير.

وتعاني الرياضة اليونانية منذ أعوام من آفة الشغب، وخاصة خلال مباريات كرة القدم.

المصدر: أ ف ب