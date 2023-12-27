شاهد.. رد فعل رونالدو بعد استفزازه من قبل نجم اتحاد جدة

حاول مدافع اتحاد جدة زكريا هوساوي استفزاز قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقيهما أمس الثلاثاء، في لقاء مؤجل من المرحلة الـ17 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

فقبل تنفيذ ركلة ركنية لنادي النصر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، دفع هوساوي، رونالدو في محاولة لاستفزازه وإخراجه عن تركيزه ومن المباراة.

وتعامل النجم البرتغالي بهدوء مع الموقف، حيث ولم يبد أي رد فعل واكتفى بالنظر لمدافع اتحاد جدة، قبل أن يتدخل الحكم لينهي الموقف.

البرماوي لو فاز

يمجد عبدالرزاق حمدالله

و يعتبر لقطة زكريا هوساوي مع #كريستيانو_رونالدو سر الانتصار و يحط عليها تصاميم يا جعلك الطاوي الشاوي الكاوي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه#النصر_الاتحاد#الاتي_من_الخمسه_يبكي

الاتي يبكي من تاليسكا هاهاها انا نصراوي 😭😭 pic.twitter.com/49GEAI0D3i — السوبر نهار (@nharanassr) December 27, 2023

يشار إلى أن مواجهة الاتحاد والنصر انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف لهدفين بينها ثنائية لرونالدو.

المصدر: RT