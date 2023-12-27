كأس السوبر المصري.. الأهلي لتعزيز رقمه القياسي وفيوتشر للقبه الأول

يسعى الأهلي إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب في كأس السوبر المصري عندما سيلاقي فيوتشر الطامح إلى لقبه الأول غدا الخميس، في المباراة النهائية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 1-0، في حين فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح (14-13) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويمني الأهلي النفس بإحراز اللقب الـ14 في المسابقة والأول بشكلها الجديد بمشاركة أربعة أندية.

لا وقت للراحة 💪



الأبطال وبداية التحضير لنهائي كأس السوبر بالإمارات 🦅#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/CRMDC6qnyx — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 26, 2023

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة في إحراز اللقب الثالث تواليا في ظل حالة الإجهاد العام والإصابات التي تعاني منها صفوفه بعد خوض الفريق أربع مباريات في 10 أيام، بينها ثلاث في مونديال الأندية في جدة عندما أحرز المركز الثالث والميدالية والبرونزية.

وأصيب قائد الأهلي حارس المرمى محمد الشناوي في الدقيقة 36 من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير، والأمر عينه بالنسبة للمدافع ياسر إبراهيم الذي اضطر بدوره إلى ترك مكانه لرامي ربيعة في الدقيقة 75.

وكشف طبيب الأهلي أحمد جاب الله أن الفحوصات بالأشعة أثبتت إصابة الشناوي بشد خفيف في العضلة الخلفية، وإبراهيم في العضلة الضامة، مشيرا إلى أن هناك شكوك حول مشاركتهما في المباراة النهائية.

وشدد المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر على صعوبة مواجهة فيوتشر، وقال في تصريحات نشرها موقع ناديه: "المهمة ليست سهلة أمام فيوتشر" رافضا القول بأنها باتت أسهل بعدما نجح فيوتشر في إقصاء بيراميدز الذي كان المرشح الأوفر حظا للوصول للمباراة النهائية.

في المقابل يبحث لاعبو فيوتشر وجهازهم الفني عن تحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي، وأن يحالفهم التوفيق في نهائي السوبر.

المصدر: وكالات