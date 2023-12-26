رونالدو وبنزيما وجها لوجه في قمة النصر والاتحاد

أعلن البرتغالي لويس كاسترو والأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربا النصر والاتحاد على الترتيب، تشكيلتهما للمباراة التي ستجمع بين فريقيهما في لقاء مؤجل من المرحلة الـ17 من الدوري السعودي.

وتنطلق أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت غرينيتش.

وتشهد المباراة مواجهة بين قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد والقائد الحالي لنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما.

وجاءت تشكيلة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مروان الصحفي، فابينيو، حسن كادش، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نغولو كانتي، فيصل الغامدي، إيغور كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

أما تشكيلة النصر فجأت كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

ويعاني الاتحاد من مشاكل فنية ومعنوية عدة أثرت على نتائجه وأبعدته عن المنافسة على الحفاظ على لقبه بطلا للدوري السعودي حيث تراجع إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.

في المقابل، يسير النصر بشكل جيد في جميع البطولات التي يشارك فيها، ويعتبر حاليا في أفضل حالاته في ظل تكامل صفوفه، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري ويتطلع إلى تحقيق الفوز الثالث تواليا وتقليص الفارق مع الهلال إلى سبع نقاط.

المصدر: وكالات