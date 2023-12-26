صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة بيرنلي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول لمواجهة بيرنلي.

⚪ #BURLIV TEAM NEWS 🟢



How we line up to face Burnley at Turf Moor this evening: — Liverpool FC (@LFC) December 26, 2023

وفي ما يلي تشكيلة ليفربول الأساسية ضد بيرنلي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو غوميز - فان دايك - كوانساه - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: إندو - هارفي إيليوت - ريان غرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

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ويبحث ليفربول في لقاء اليوم عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد تحقيقه نتيجة التعادل في آخر مباراتين مع مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1) على الترتيب، ليحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 39 نقطة، على بعد نقطة واحدة من أرسنال المتصدر.

أما النجم صلاح الذي يحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا، فسيسعى لمواصلة تسجيل الأهداف لتضييق الخناق على متصدر قائمة الهدافين، مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.

المصدر: RT