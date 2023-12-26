الدوري الإنجليزي.. نوتنغهام يسقط نيوكاسل بثلاثية في عقر داره

عمق نوتنغهام فورست جراح مضيفه نيوكاسل وألحق به الخسارة الثامنة له هذا الموسم بنتيجة 3-1 في افتتاح المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ويدين نوتنغهام فورست بفوزه إلى لاعبه الدولي النيوزيلندي كريس وود (32 عاما) الذي سجل أهداف فريقه الثلاثة في الدقائق "45+1"، 53 و60 بمواجهة فريقه السابق نيوكاسل الذي انتقل منه الصيف الماضي.

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وسجل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك هدف نيوكاسل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وبقي نيوكاسل بلا فوز في المباريات الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، علما بأنه تعرض للخسارة خمس مرات في مبارياته السبع الأخيرة.

وتجمد رصيد نيوكاسل رابع الدوري في الموسم الماضي عند 29 نقطة في المركز السابع مع احتمال كبير أن ينهي المرحلة بتراجع أكبر في ظل إمكانية أن يتجاوزه كل من مانشستر يونايتد الثامن (28)، وبرايتون التاسع (27).

من جهته، تقدم نوتنغهام فورست الذي حقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي عين الأسبوع الماضي إلى المركز الـ16 مؤقتا حيث أصبح في رصيده 17 نقطة.

المصدر: وكالات