أول منتخب عربي يحسم قائمته النهائية لكأس أمم إفريقيا 2024

أصبح منتخب موريتانيا أول منتخب عربي يعلن قائمته النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم القادمة والتي تستضيفها كوت ديفوار في يناير القادم.

وكشف أمير الدين عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا، عن اختياراته لقائمة المنتخب الموريتاني والتي جاءت علي النحو التالي:

حراسة المرمى: ناموري دياو - بابكر انياص - بابكر ديوب.

خط الدفاع: إبراهيما كيتا - نوح محمد العبد - محمد دلاهي - الحسن احويبيب -لامين با - عالي عبيد - بكاري انجاي - الخاديم دياو.

خط الوسط: محسن بدة - قاسوما فوفانا - عمر انجوم - بكاري كامارا - سيدي محمد العبد - عبد الله محمود - عماري جاساما - الحاجي با.

خط الهجوم: بوبكاري كويتا - أبو بكر كمارا - حمي الطنجي- سليمان دوكارا - ابنو با- سليمان آن - ادريسا اتيام - سيدي بونه عمار.

ويلعب المنتخب الموريتاني ضمن منافسات المجموعة الرابعة مع منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا.

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ويستهل منتخب موريتانيا مشواره في البطولة بمواجهة بوركينا فاسو، ثم يلتقي أنغولا في الجولة الثانية، قبل الصدام العربي في الجولة الثالثة أمام الجزائر.

وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل.

وتعتبر المنتخبات الستة صاحبة التصنيف الأول للمنتخبات المشاركة فى قرعة أمم إفريقيا 2024، هي الأوفر حظا في الوقت الحالي للتتويج بلقب المسابقة القارية وهي منتخبات: مصر، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، تونس والجزائر.

وجاءت نتائج قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا.

المجموعة الثانية: مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا.

المجموعة الثالثة: السنغال، غامبيا، غينيا، الكاميرون.

المجموعة الرابعة: الجزائر، أنغولا، موريتنيا، بوركينا فاسو.

المجموعة الخامسة: تونس، ناميبيا، جنوب إفريقيا، مالي.

المجموعة السادسة: المغرب، تنزانيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية.

المصدر: "وسائل إعلام"