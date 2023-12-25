كأس السوبر المصري.. مكالمة هاتفية من مورينيو توقف المؤتمر الصحفي لمدرب فيوتشر (فيديو)

أوقف المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، مؤتمرا صحفيا عقده مواطنه ريكاردو فورموسينيو عقب قيادته فريقه فيوتشر لبلوغ نهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز مساء اليوم الاثنين.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فيوتشر ضد بيراميدز، تلقى فورموسينيو اتصالا هاتفيا ليستأذن من الصحفيين الرد مشيرا إلى أن المكالمة من مورينيو الذي حرص على تهنئته على قيادته فيوتشر لبلوغ نهائي كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.

مكالمة من مورينيو!

اتصال من المدرب البرتغالي الكبير يقاطع المؤتمر الصحفي لـ فورموسينيو مدرب فيوتشر

#فيوتشر_بيراميدز

#كأس_السوبر_المصريpic.twitter.com/VnJVZZZFia — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023

وعمل فورموسينيو مساعدا لمورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين قبل توليه قيادة الهلال السوداني ثم أولمبيك خريبكة المغربي ثم ذا سترونجيست البوليفي.

وتولى فورموسينيو مسؤولية تدريب فيوتشر بداية الموسم الحالي خلفا للمدير الفني علي ماهر.

وتغلب فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

وسيلعب فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري مع الأهلي حامل اللقب والمتأهل على حساب سيراميكا كليوباترا (1-0).

المصدر: وكالات