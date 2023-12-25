بهدف بنيران صديقة في الوقت القاتل.. الأهلي يتخطى سيراميكا ويصعد لنهائي كأس السوبر المصري (فيديو)

تأهل الأهلي حامل اللقب إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم بفوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الوقت القاتل بنيران صديقة ضمن منافسات الدور نصف النهائي يوم الاثنين.

وسجل هدف الأهلي البديل الغاني جوستيك أرثر مدافع سيراميكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

سجلها في مرمى فريقه!



بعد مجهود فردي رائع من النجم إمام عاشور.. جاستيس يضع الكرة في شباكه بالخطأ#الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصريpic.twitter.com/ObHNV0bfzs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023

"عملوها الأهلاوية" 🦅



في الـ+90 بمساعدة القائم ومدافعي سيراميكا كليوباترا.. مهارة إمام عاشور تمنح الأهلي هدفًا مثيرًا 🔥 pic.twitter.com/ohqoaurU2t — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 25, 2023

وخاض سيراميكا الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده محمد إبراهيم عقب حصوله على بطاقتين صفراوين (90+6).

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وضرب الأهلي موعدا في المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل مع فريق فيوتشر الذي سبق أن تأهل بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المصدر: وكالات