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بهدف بنيران صديقة في الوقت القاتل.. الأهلي يتخطى سيراميكا ويصعد لنهائي كأس السوبر المصري (فيديو)

الرياضة

بهدف بنيران صديقة في الوقت القاتل.. الأهلي يتخطى سيراميكا ويصعد لنهائي كأس السوبر المصري (فيديو)
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تأهل الأهلي حامل اللقب إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم بفوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الوقت القاتل بنيران صديقة ضمن منافسات الدور نصف النهائي يوم الاثنين.

وسجل هدف الأهلي البديل الغاني جوستيك أرثر مدافع سيراميكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وخاض سيراميكا الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده محمد إبراهيم عقب حصوله على بطاقتين صفراوين (90+6).

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وضرب الأهلي موعدا في المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل مع فريق فيوتشر الذي سبق أن تأهل بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المصدر: وكالات

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