الدوري الإيطالي.. إيقاف أوسيمين وبوليتانو بعد طردهما من لقاء روما

كشفت صحيفة "توتو سبورت" النقاب عن العقوبات الموقعة على اللاعبين والأندية بعد نهاية الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن أندريا كامبياسو، مدافع يوفنتوس، تأكد غيابه عن مباراة واحدة نظرا لتراكم البطاقات.

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وأضافت أن ماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمين، لاعبي نابولي، حصلا على عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة أيضا بعد طردهما من مباراة فريقهما ضد روما بالرغم من أن بوليتانو حصل على بطاقة حمراء مباشرة، وبالتالي سيغيب الثنائي عن مواجهة مونزا في الجولة المقبلة من الدوري.

من ناحية أخرى، تقرر توقيع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو على يوفنتوس، لدخول الفريق متأخرا لأرض الملعب خلال مواجهة فروسينوني، وذلك لثلاث دقائق بشكل غير مبرر.

وتم أيضا فرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف يورو على لاتسيو لإلقاء جماهيره قنابل الدخان داخل الملعب، فيما عوقب روما بخمسة آلاف يورو.

وسيلعب فريق هيلاس فيرونا مباراتين مع إغلاق جزء من مدرجات ملعبه بعد هتافات جماهيره العنصرية تجاه أحد لاعبي كالياري خلال مباراة الفريقين نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات