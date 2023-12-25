حظر مشاركة الروس والبيلاروس في مسابقة الفروسية بأولمبياد باريس

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية (FEI)، حرمان الفرسان الروس والبيلاروس من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بحجة عدم استيفائهم معايير التأهل.

وحظر الاتحاد الدولي للفروسية في مارس الماضي الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في الفعاليات التابعة له، وذلك عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل السماح لهم بالمشاركة كرياضيين محايدين بناء على معايير صارمة.

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ولكن الفرسان الروس والبيلاروس لن يتمكنوا من المشاركة في أولمبياد باريس المزمع إقامته صيف العام المقبل.

وذكر الاتحاد الدولي للفروسية في بيان "وفقا لنظام التأهل الأولمبي لمنافسات الفروسية، التصفيات الفردية محكومة بالتصنيف الأولمبي للاتحاد الدولي للفروسية، لمنافسات قفز الحواجز والترويض والثلاثي، خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023".

وتابع "بما أن الرياضيين الروس والبيلاروس لم يشاركوا في المنافسات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، منذ الثاني من مارس 2022، لن يكون هناك ممثلون لهاتين الدولتين في أولمبياد باريس 2024".

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية، أعلنت في الثامن من ديسمبر الماضي، قبول مشاركة الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس، في وضع محايد.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب، كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة أيضا.

المصدر: وكالات