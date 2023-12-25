باريس سان جيرمان يبرم صفقته الأولى في الميركاتو الشتوي لعام 2024

أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم فابريزيو رومانو، أن باريس سان جيرمان أنهى صفقته الأولى لعام 2024 بتعاقده مع النجم البرازيلي الصاعد لوكاس بيرالدو قادما من ساو باولو.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "حجز باريس سان جيرمان الفحوصات الطبية للوكاس بيرالدو، حيث سيسافر قلب الدفاع البرازيلي الأسبوع المقبل إلى باريس مع وكلائه من أجل توقيع عقد طويل الأجل".

🔴🔵🇧🇷 Paris Saint-Germain have booked medical tests for Lucas Beraldo next week as Brazilian centre back will travel to Paris with his agents in order to sign long term deal.



São Paulo will receive €20m fee, no add-ons as revealed two days ago.



Here we go, 100% confirmed. pic.twitter.com/H9WtBwCZ9S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2023

وأضاف الخبير الإيطالي: "سيحصل فريق ساو باولو على رسوم بقيمة 20 مليون يورو دون أي إضافات" مقابل تخليه عن خدمات بيرالدو.

وأكمل: "تم تأكيد إبرام الصفقة بنسبة 100 بالمئة".

وينتظر أن ينضم بيرالدو إلى تشكيلة سان جيرمان مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية "الميركاتو الشتوي" لعام 2024 في الأول من يناير المقبل.

ويبلغ بيرالدو 20 عاما ويشغل مركز المدافع ويعتبر من أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة.

المصدر: فابريزيو رومانو