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باريس سان جيرمان يبرم صفقته الأولى في الميركاتو الشتوي لعام 2024

الرياضة

باريس سان جيرمان يبرم صفقته الأولى في الميركاتو الشتوي لعام 2024
Globallookpress
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أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم فابريزيو رومانو، أن باريس سان جيرمان أنهى صفقته الأولى لعام 2024 بتعاقده مع النجم البرازيلي الصاعد لوكاس بيرالدو قادما من ساو باولو.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "حجز باريس سان جيرمان الفحوصات الطبية للوكاس بيرالدو، حيث سيسافر قلب الدفاع البرازيلي الأسبوع المقبل إلى باريس مع وكلائه من أجل توقيع عقد طويل الأجل".

وأضاف الخبير الإيطالي: "سيحصل فريق ساو باولو على رسوم بقيمة 20 مليون يورو دون أي إضافات" مقابل تخليه عن خدمات بيرالدو.

وأكمل: "تم تأكيد إبرام الصفقة بنسبة 100 بالمئة".

وينتظر أن ينضم بيرالدو إلى تشكيلة سان جيرمان مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية "الميركاتو الشتوي" لعام 2024 في الأول من يناير المقبل.

ويبلغ بيرالدو 20 عاما ويشغل مركز المدافع ويعتبر من أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة.

المصدر: فابريزيو رومانو

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