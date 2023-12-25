رونالدو ضد بنزيما.. مواجهة مرتقبة بين الاتحاد والنصر

يسعى النصر إلى استغلال ظروف مضيفه الاتحاد حامل اللقب غدا الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بمباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.

ويعاني الاتحاد من مشاكل فنية ومعنوية عدة أثرت على نتائجه وأبعدته عن المنافسة على الحفاظ على لقبه بطلا للدوري السعودي حيث تراجع إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.

📸| اتحادنا مساء الأحد pic.twitter.com/XQSOUZloE7 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 24, 2023

وزادت الإصابات المتلاحقة لعدد من لاعبيه لاسيما في خط الدفاع الذي يفتقد لأكثر من خمسة لاعبين، من معاناة حامل اللقب الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات.

وسيعول الاتحاد في مباراته ضد ضيفه النصر غدا على عاملي الأرض والجمهور لاستعادة توازنه عبر الباب الكبير، خصوصا وأنه يمتلك أسماء مميزة في معظم المراكز يتقدمهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي، والبرازيليون رومارينيو وإيغور كورنادو وفابينيو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى جانب فيصل الغامدي وحسن كادش وأحمد بامسعود.

ولكن مهمة الاتحاد لن تكون سهلة أمام النصر صاحب المركز الثاني في الدوري بفارق 10 نقاط خلف جاره الهلال.

ويسير النصر بشكل جيد في جميع البطولات التي يشارك فيها، ويعتبر حاليا في أفضل حالاته في ظل تكامل صفوفه، ويتطلع إلى تحقيق الفوز الثالث تواليا في الدوري وتقليص الفارق مع الهلال إلى سبع نقاط.

يومـان تفصلنا عن المبـاراة 💛 pic.twitter.com/A9AaDuZP9r — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 24, 2023

ويضم النصر مجموعة من العناصر المميزة بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي تاليسكا، والإيفواري سيكو فوفانا، وسلطان الغنام وعلي لاجامي.

المصدر: وكالات