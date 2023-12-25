ضغط سعودي لضم نجم الريال خلال 10 أيام

مازالت الأندية السعودية تؤكد اهتمامها بالتعاقد مع أحد النجوم البارزين في صفوف ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اليوم الاثنين، إن ناديي الأهلي والاتحاد من السعودية عادا لمحاولة الحصول مجددا على توقيع لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد.

إقرأ المزيد

وكشفت أن الناديين، مستعدان لتجديد عرض الصيف الماضي، الذي كان يتضمن حصول الكرواتي على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، بشرط أن تتم الصفقة خلال 10 أيام.



وأوضحت الشبكة الإسبانية، أنه حتى لو وافق مودريتش على الرحيل خلال الشتاء، فإن ريال مدريد نفسه من سيعطل الصفقة.



ويرى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن مودريتش أحد أكثر البدلاء الموثوق فيهم بصفوف الميرنغي هذا الموسم، ومن الصعب التخلي عنه.



وأشارت إلى أن في حالة الحصول على رفض جديد، ستؤجل الأندية السعودية مفاوضاتها مع مودريتش للصيف المقبل، عقب انتهاء عقده.

المصدر: "وسائل إعلام"