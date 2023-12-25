ما هو النادي الأسوأ في البريميرليغ لعام 2023؟!

سقط تشيلسي في فخ خسارة جديدة في البريميرليغ أمام مضيفه وولفرهامتبون (2-1) الأحد على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة 18 للمسابقة المحلية.

وافتتح ماريو ليمينا، التسجيل لوولفرهامبتون، في الدقيقة 51، ثم ضاعف مات دوهيرتي تقدم الذئاب بهدف ثان في الدقيقة 90+3.

وسجل كريستوفر نكونكو، هدف تشيلسي الوحيد، في الدقيقة 90+6.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، تعرض تشيلسي لـ19 هزيمة في البريميرليغ، خلال عام 2023، أكثر من أي فريق آخر.

وأضافت الشبكة، أن هذا العدد من الهزائم هو ثاني أسوأ سلسلة للبلوز خلال عام واحد في البريميرليغ، بعد عام 1993 (20 هزيمة).

No team has lost more Premier League games in 2023 than Chelsea (19). 🤯



Reminder: they spent £1bn on signings this year. pic.twitter.com/aWBig5eUZA — Squawka (@Squawka) December 24, 2023

إقرأ المزيد

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فذكرت أن تشيلسي تلقى 4 هزائم متتالية خارج أرضه في البريميرليغ، لأول مرة منذ 23 عاما.

يذكر أن تشيلسي يتبقى له مباراتان في البريميرليغ، قبل نهاية عام 2023، الأولى ستكون على ملعبه أمام كريستال بالاس (27 ديسمبر)، والثانية ستكون خارج ملعبه أمام لوتون تاون (30 ديسمبر).

المصدر: "وسائل إعلام"