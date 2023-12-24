أبو ظبي.. فريق "النسور" يفوز بالدورة الاستعراضية للدوري العالمي للتنس

توج فريق "النسور" المؤلف من الثلاثي الروسي دانييل ميدفيديف وأندريه روبليوف وميرا أندرييفا، والأمريكية صوفيا كينين، بلقب بطل الدورة الاستعراضية للدوري العالمي للتنس.

وجاء فوز فريق "النسور"، بالدورة الاستعراضية لدوري التنس العالمي، التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمرة الثانية في التاريخ، على حساب فريق "Kites"، المؤلف من اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والبلغاري غريغور ديميتروف، والبيلاروسية آرينا سابالينكا، والإسبانية باولا بادوسا، بفوزه في ثلاث مباريات من أصل خمس مباريات، وحصد 29 نقطة مقابل 26.

ونجح الثنائي ميرا أندرييفا وصوفيا كينين من قلب الطاولة على باولا بادوسا وأرينا سابالينكا، والفوز بسبعة أشواط متتالية بعد تأخرهما بشوطين مقابل خمسة.

بينما خسر الثنائي المختلط دانييل ميدفيديف وميرا أندريفا أمام ستيفانوس تسيتسيباس وباولا بادوسا بستة أشواط مقابل سبعة.

وتغلب الزوجي دانييل ميدفيديف وأندريه روبليوف على غريغور ديميتروف والجنوب إفريقي لويد لويد هاريس، بستة أشواط مقابل ثلاثة.

وحققت صوفيا كينين مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على آرينا سابالينكا بستة أشواط مقابل أربعة.

في حين خسر أندريه روبليوف أمام غريغور ديميتروف في الشوط الفاصل (3-6).

وثأر فريق "النسور" بذلك من هزيمته في اليوم الأول للمنافسات أمام فريق "Kites"، بنتيجة (22-27) نقطة.

المصدر: RT