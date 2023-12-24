صرخة غضب.. محمد صلاح يعبر عن غضبه بسبب ليفربول

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن امتعاضه من نتائج ناديه ليفربول، بعد التعادل أمام أرسنال (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس السبت، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل "للريدز" عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "أنفيلد".

واكتفى ليفربول بنقطة واحدة، رفع بها رصيده إلى 38 نقطة وبقي في المركز الثاني، مفوتا فرصة انتزاع الصدارة من أرسنال، الذي رفع رصيده إلى 39 نقطة.

ونشر محمد صلاح "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إكس"، اليوم الأحد، أبدى فيها غضبه من النتيجة، بقوله: "نحن نعلم أنه لا يمكننا كفريق ليفربول الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة".

وأضاف النجم المصري: "ومع ذلك، سنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

We know we can’t keep dropping points like this and we will keep fighting to do better. pic.twitter.com/lvhF0SWh6S — Mohamed Salah (@MoSalah) December 24, 2023

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يذكر أن محمد صلاح (31 عاما) يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 12 هدفا مقلصا الفارق إلى هدفين بينه وبين المتصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وأحرز النجم المصري 16 هدفا، وصنع 8 أهداف أخرى خلال 25 مباراة بكل المسابقات في الموسم الحالي.

المصدر: RT