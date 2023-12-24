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تشيلسي يسقط في كمين "الذئاب"

الرياضة

تشيلسي يسقط في كمين
AP /Jacob King
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تعرض نادي تشيلسي لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه وولفرهامبتون (1-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في ختام مواجهات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض "الذئاب" كل من اللاعبين، الغابوني ماريو ليمينا، والإيرلندي ومات دوهيرتي في الدقيقتين (51، 90) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو هدف تشيلسي الوحيد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتوقف رصيد فريق تشيلسي بعد هذه الهزيمة، عند 22 نقطة ويحتل المركز العاشر، بفارق الأهداف أمام فريقي وولفرهامبتون وبورنموث على الترتيب.

المصدر: RT 

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