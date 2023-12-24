زميل رونالدو يرفض ريال مدريد

رفض الإسباني، إيميريك لابورت، مدافع نادي النصر السعودي لكرة القدم، فكرة ترك دوري "روشن" السعودي للمحترفين، من أجل التوقيع مع ريال مدريد.

ويبحث ريال مدريد عن ضم مدافع جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، عقب تعرض مدافعه النمساوي ديفيد ألابا لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، لينضم إلى كتيبة "الميرينغي" للمصابين.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيميريك لابورت زميل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر، من الأسماء التي برزت على الساحة كصفقة محتملة لريال مدريد في الميركاتو الشتوي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن لابورت سعيد في النصر ولن يغادر "العالمي"، كما أن الفريق السعودي لا يريد الاستغناء عنه في الوقت الحالي.

وأوضحت أن النصر استثمر 25 مليون يورو في الصيف الماضي لضم لابورت، من أجل المنافسة على لقبي دوري "روشن" السعودي ودوري أبطال آسيا، ويريد الحفاظ على هذه الخطة.

وذكرت "ماركا" أن إيميريك لابورت (29 عاما) يشعر بالسعادة في السعودية، ويحصل على 15 مليون يورو سنويا، وهو رقم لن يقدر ريال مدريد على معادلته، حتى لو انتقل اللاعب إلى "الميرنغي" على سبيل الإعارة.

المصدر" وسائل إعلام