تلقى عقابه على العنجهية المفرطة .. ملاكم يتعرض لأول هزيمة في مسيرته (فيديو)

مني الملاكم الأمريكي جاريل ميلر بأول هزيمة خلال مسيرته الاحترافية في أول نزال له، على يد البريطاني دانيال دوبوا، يوم السبت، في منافسات نزال "اليوم الحاسم" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسقط جاريل ميلر بالضربة الفنية القاضية أمام منافسه البريطاني دانيال دوبوا في الجولة العاشرة للنزال الذي جمعهما في وقت متأخر من ليلة السبت، في منطقة “Kingdom Arena” بالعاصمة الرياض.

Jarrell Miller tells the ref “I’m okay” then gets absolutely crunched



pic.twitter.com/i3p5GV3bNL — 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) December 23, 2023

وكان الملاكم الأمريكي قد أعلن إسلامه في المؤتمر الصحفي المكرس بمناسبة نزال "اليوم الحاسم" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهر جاريل ميلر بعنجهية زائدة خلال عملية الوزن، حيث قام بدفع الملاكم البريطاني بقوة أثناء وقوفهما وجها لوجه.

وأعرب كل من دانييل دوبوا وغاريل ميلر عن حماسهما لهزيمة كل منهما الآخر هزيمة ساحقة يوم السبت، حيث وجه دوبوا كلامه للملاكم الأمريكي، قائلا: "لكل طفل صغير أب كبير، وسأضربك ليلة النزال كوالدك الكبير"

ورد ميلر على الملاكم البريطاني، قائلا: "سأعطيه فرصة للعب قليلا على الحلبة قبل أن أسحقه يوم السبت"، ولكنه هو نفسه تعرض لهزيمة ساحقة.

Jarrell Miller clearly wasn’t happy with what Daniel Dubois said yesterday 😤😳#DayOfReckoning | Tomorrow | TNT Sports Box Office & DAZN PPV | @Turki_alalshikhpic.twitter.com/NUKba0hK04 — Queensberry Promotions (@Queensberry) December 22, 2023

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ومني جاريل ميلر(35عاما) بالهزيمة الأولى خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 26 فوزا وتعادل واحد.

في المقابل، حقق دانييل دبوا (26 عاما) انتصاره العشرين، منها 19 انتصارا بالضربة القاضية، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين اثنتين.

المصدر: RT