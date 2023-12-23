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شاهد.. محمد صلاح يهز شباك أرسنال بهدف رائع

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يهز شباك أرسنال بهدف رائع
AFP /PAUL ELLIS
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سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريق ليفربول في مرمى ضيفه أرسنال خلال المباراة بينهما مساء اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأدرك محمد صلاح التعادل "للريدز" في الدقيقة 29 بتسديدة رائعة، ردا على هدف البرازيلي غابرييل ماجاليس مدافع أرسنال، مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية اللقاء على ملعب "أنفيلد".

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المصدر: RT 

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