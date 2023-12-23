لقطة "طريفة" ومعبرة.. هل تنفجر الفقاعة على رأس "الأصلع"؟! (صورة)

اُلتقطت عدسات الكاميرات لقطة طريفة للهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، خلال مباراته أمام مضيفه وست هام يونايتد مساء اليوم السبت، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط فريق "الشياطين الحمر"، تحت إشراف إريك تين هاغ، أمام مضيفه وست هام يونايتد بهدفين من دون مقابل، في الجولة الثامنة عشرة من "البريميرليغ".

وأظهرت اللقطة فقاعة صابون، كروية الشكل، تسقط على رأس تين هاغ، وهو المدرب الأصلع الرأس، خلال تواجده في ملعب لندن.

تين هاج من مباراة وست هام ومانشستر يونايتد على أرضية ملعب لندن الأولمبي 📸 🫧👨‍🦲 pic.twitter.com/KoGYoYLnCx — FilGoal (@FilGoal) December 23, 2023

الفقاعات في ملعب لندن في ويست هام و مانشستر يونايتد 👀



التقاطة جميلة من المصور لإيريك تين هاغ pic.twitter.com/Fla2R7Fa2Y — EPL World (@EPLworld) December 23, 2023

وتحوم غيوم الإقالة حول رأس إريك تين هاغ، بسبب النتائج الكارثية لفريق مانشستر سيتي تحت قيادته، حيث خرج الفريق من جميع البطولات، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

تين هاج بعد الخسارة أمام وست هام: لقد قدمنا أداءً قويًا لكننا لم نسجل، كنا نسيطر بشكل كامل على الكرة وخارجها، لدينا إصابات كثيرة، لذا الفريق سيكون أفضل إذا عاد المصابون، علينا أن نتحلى بالهدوء pic.twitter.com/HqFBesfLTT — Btolat.com (@Btolat) December 23, 2023

هل انتهى شغف تين هاغ بعد تحقيق اهم بطولة ؟ pic.twitter.com/V7nKPBipmq — الدون بيكاسو (@mim99h) December 23, 2023

وتولى إريك تين هاغ (53 عاما) مهمة تدريب مانشستر يونايتد عام 2022، قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي، ودخل في أزمة مع النجم البرتغالي كيستيانو رونالدو، أدت إلى رحيل "صاروخ ماديرا" في الميركاتو الشتوي الماضي إلى صفوف نادي النصر السعودي.

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وتتلقى عائلة غلايزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد منذ مدة انتقادات حادة من جماهير "الشياطين الحمر"، الذين نظموا تظاهرات ضدها، تطالبها بالرحيل.

وكان الملياردير جيم راتكليف قد استحوذ على نسبة 25% من أسهم النادي مقابل 1.25 مليار جنيه إسترليني، حيث من المتوقع أن يعلن عن الصفقة قريبا، لكن المصادقة عليها لن تكون قبل فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، لذلك فمن المستبعد أن يبدأ ممارسة نفوذه واستعمال صلاحياته باتخاذ القرارات المهمة قبل شهر فبراير من العام المقبل 2024.

وإذا تواصلت أزمة نتائج مانشستر يونايتد، فلن يتردد راتكليف ومديره الرياضي ديف برايلسفور في التخلي عن المدرب الهولندي، لا سيما أنهما ليسا وراء تعيينه، بل أكثر من ذلك، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فهما غير معجبين بما يقدمه الفريق تحت قيادته.

المصدر: RT