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شاهد.. مانشستر يونايتد يتعرض لهزيمة أخرى مذلة

الرياضة

شاهد.. مانشستر يونايتد يتعرض لهزيمة أخرى مذلة
AFP /BEN STANSALL
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مني فريق مانشستر يونايتد بهزيمة مذلة أمام ضيفه وست هام يونايتد (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، الإنجليزي جارود بوين، والغاني محمد قدوس، في الدقيقتين (72، 78) على الترتيب.

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وتعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات وتخللهما تعادل، ليتوقف رصيده عند 28 نقطة، ويحتل المرتبة الثامنة في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

في المقابل، حقق نادي وست هام يونايتد انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيد إلى 30 نقطة، ويتقدم إلى المركز السادس على سلم الترتيب، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق نيوكاسل يونايتد، قبل مباراته أمام مضيفه لوتون تاون، مساء اليوم السبت أيضا.

المصدر: RT 

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