مفاجأة.. "العضاض" سواريز يلتحق بصديقه ميسي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الجمعة، تعاقده مع النجم الأوروغوياني لويس سواريز، قادما من نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم.

ووقع لويس سواريز "البيستوليرو" على عقد مع إنتر ميامي لموسم 2024، ليلعب مجددا إلى جانب صديقه المقرب وزميله في فريق برشلونة سابقا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى نجمي الفريق الكتالوني السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اللذين فاز معهما بالدوري الإسباني 4 مرات في 5 سنوات.

El comienzo de un nuevo sueño ⭐ pic.twitter.com/MG5DvX0Hbm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

ولفت لويس سواريز، الذي سيحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ37، في صفوف نادي غريميو، الذي سجل معه 26 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل البطولات، ليقود الفريق إلى لقبين هذا العام، وظفر أيضا بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري البرازيلي للموسم الماضي.

A todo el futbol brasileño: GRACIAS! ❤️



Gracias por el cariño, por mirar más allá de la camiseta, por el respeto en cada estadio.



Abrazo grande! 🇧🇷 pic.twitter.com/FxDQqmLiXZ — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 10, 2023

GRACIAS, @LuisSuarez9 🥹🇪🇪 Um capítulo lindo de nossa história foi escrito por ti. O 4º maior artilheiro em atividade do mundo deixou a sua marca 27 vezes com nosso manto. Onde estiver, serás para sempre IMORTAL! 💙 pic.twitter.com/gtcy7aLshE — Grêmio FBPA (@Gremio) December 4, 2023

وسجل الدولي الأورغوياني 17 هدفا بالدوري البرازيلي وقدم 11 تمريرة حاسمة مع فريقه غريميو، الذي أنهى مشواره بالمسابقة في المركز الثاني خلف نادي بالميراس، الفائز باللقب.

Luis Suárez is ready for his next chapter. 💪 pic.twitter.com/0JVmSeLOOl — Major League Soccer (@MLS) December 22, 2023

وأحرز سواريز هدفين في مرمى فلومينينسي (3-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ماراكانا" الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال لويس سواريز في بيان، إنه: "سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. لا أستطيع الانتظار لأبدأ. أنا جاهز للعمل وتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم".

Feliz por este nuevo desafío en @InterMiamiCF! 🩷



Con muchas ganas de ayudar al equipo y juntos cumplir el sueño de conseguir cosas importantes 👊🏼 pic.twitter.com/ufVrGjhJUW — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 22, 2023

وكان ميسي وسواريز جزءا من ثلاثي برشلونة الهجومي الشهير "MSN" إلى جانب النجم البرازيلي نيمار، الذي سيطر على إسبانيا وأوروبا في الموسم (2014-2015) عندما فاز النادي الكتالوني بالسداسية التاريخية، تحت قيادة بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتألق سواريز لأول مرة في أوروبا مع أياكس أمستردام، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل 82 هدفا.

لكنه حقق النجاح الأكبر في برشلونة، حيث سجل 195 هدفا وقدم 113 تمريرة حاسمة، قبل أن ينتقل إلى نادي أتليتيكو مدريد حيث واصل التألق وقاد الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني.

وسجل سواريز في المجمل أكثر من 500 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب خلال قرابة عقدين من الزمن.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0pic.twitter.com/1mLJs0a78i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

ويعد لويس سواريز، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 68 هدفا، استدعي مرة جديدة إلى صفوف "السيلستي" بعد أن غاب لمدة طويلة عقب خروج المنتخب المفاجئ من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وقال كريس هندرسون المدير الرياضي لإنتر ميامي: "لويس مهاجم مذهل ويتمتع بسجل حافل من التميز على أعلى المستويات في الرياضة، لقد أثبت أنه موهبة فريدة في كل دوري لعب فيه طوال مسيرته حتى الآن".

وفاز نادي إنتر ميامي بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي 2023 في أعقاب وصول ميسي، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى نهائيات الدوري الأمريكي.

وسيبدأ فريق إنتر ميامي مشواره في موسم 2024 بمواجهة ريال سولت ليك يوم 21 فبراير 2024.

المصدر: وكالات