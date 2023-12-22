رونالدو يقترب من التربع على عرش الهدافين لعام 2023

كرم نادي "النصر" وفادة ضيفه "الاتفاق" بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري "روشن" السعودي لمحترفي كرة القدم.

ووقع على ثلاثية "العالمي" عبر كل من البرازيلي أليكس تيليس، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق (43، 59، 73 من ركلة جزاء) على الترتيب.

هدف تيليس العالمي افضل هدف بالدوري السعودي💙💛



بتعليق برازيلي..#النصر_الاتفاقpic.twitter.com/Ef07v1SiXj — قلعة النصر (@Victory_Castle3) December 22, 2023

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هدف الاسطورة كريستيانو رونالدو بصوت الجماهير 🤯 pic.twitter.com/qkftVQ7Qq8 — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) December 22, 2023

بينما سجل اللاعب السعودي محمد مرزوق الكويكبي هدف الضيوف الوحيد بحلول الدقيقة 85 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

وسجل كريستيانو رونالدو (38 عاما) هدفه السابع عشر وانفرد بصدارة هدافي دوري "روشن" السعودي للمحترفين، مبتعدا بفارق هدف واحد عن مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.

كما وصل النجم البرتغالي المخضرم (38 عاما) إلى هدفه الـ51 في العام الحالي 2023، مقلصا الفارق إلى هدف واحد فقط بينه وبين الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، متصدر ترتيب الهدافين في العالم، خلال العام الجاري.

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وسيكون أمام رونالدو فرصة جيدة لزيادة غلته من الأهداف، مع بقاء مباراتين له قبل نهاية العام رفقة نادي النصر، حيث سيواجه "العالمي" كلا من اتحاد جدة والتعاون يومي 26 و30 ديسمبر الجاري، ضمن الدوري، واستعادة عرشه للمرة الأولى منذ عام 2015، إذ سبق "لصاروخ ماديرا" إذ حقق لقب هداف العالم خلال 4 مناسبات سابقة في الأعوام: 2011 (60 هدفا)، 2013 (69 هدفا)، 2014 (61 هدفا)، 2015 (57 هدفا)، مع ريال مدريد.

بينما رفع نادي النصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، مقلصا الفارق إلى 10 نقاط بينه وبين المتصدر نادي الهلال، الذي اكتسح ضيفه أبها بسبعة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس.

في المقابل يشغل نادي الاتفاق المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 24 نقطة.

المصدر: RT