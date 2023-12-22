رونالدو لكتابة التاريخ

يستضيف ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الجمعة مباراة هامة لنادي النصر ضد ضيفه "الاتفاق"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة (18:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب الأول بارك، بالعاصمة الرياض.

وسيبدأ البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) المدير الفني لنادي النصر هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

78- علي لاجامي

27- إيميريك لابورت

15- أليكس تيليس

77- مارسيلو بروزوفيتش

6- سيكو فوفانا

25- أوتافيو مونتيرو

94- أندرسون تاليسكا

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

بينما اختار النجم الإنجليزي السابق، ستيفين جيرارد (43 عاما) المدير الفني لنادي الاتفاق، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "العالمي":

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويخوض النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، منافسة شرسة للفوز بلقب أفضل هداف خلال العام 2023، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015 والخامسة في تاريخه.

ويحتل كريستيانو رونالدو (38 عاما) المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي عام 2023 برصيد 50 هدفا، بالتساوي مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، بفارق هدف واحد خلف مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي، وبفارق هدفين عن الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، متصدر ترتيب الهدافين في العالم.

وسيكون أمام النجم البرتغالي فرصة كبرى لزيادة غلته من الأهداف، في ضوء بقاء 3 مباريات له قبل نهاية العام رفقة نادي النصر، حيث سيواجه "العالمي" كلا من الاتفاق اليوم، واتحاد جدة والتعاون يومي 26 و30 ديسمبر الجاري، ضمن الدوري، واستعادة عرشه للمرة الأولى منذ عام 2015، إذ سبق "لصاروخ ماديرا" أن حقق لقب هداف العالم خلال 4 مناسبات سابقة في الأعوام: 2011 (60 هدفا)، 2013 (69 هدفا)، 2014 (61 هدفا)، 2015 (57 هدفا)، مع ريال مدريد.

كما يأمل رونالدو في الانفراد بصدارة هدافي دوري "روشن" السعودي للمحترفين، التي يتقاسمها مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، برصيد 38 نقطة، متأخرا بفارق 13 نقطة عن المتصدر نادي الهلال، الذي اكتسح ضيفه أبها بسبعة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس.

في المقابل يشغل نادي الاتفاق المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 24 نقطة.

المصدر: RT