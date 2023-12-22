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بالفيديو.. برشلونة يخسر أمام كلوب أمريكا وديا

الرياضة

بالفيديو.. برشلونة يخسر أمام كلوب أمريكا وديا
AFP
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تعرض فريق برشلونة الإسباني للهزيمة 3-2، أمام كلوب أمريكا المكسيكي، في مباراة ودية جمعت الفريقين، فجر اليوم الجمعة.

وجاءت المباراة في فترة توقف المسابقات الإسبانية، حيث يستغل النادي الكتالوني فترة التوقف بسبب أعياد الميلاد لخوض تجارب ودية.

وشهدت المباراة غياب العديد من النجوم البلوغرانا من أجل إراحتهم وتجربة العديد من اللاعبين الشباب، ومع ذلك، شارك روبرت ليفاندوفسكي في المباراة من على مقاعد البدلاء في أخر ربع ساعة.

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بينما شارك جواو فيليكس بشكل أساسي بجوار النجم الصاعد لامين يامال، فيما لعب فرينكي دي يونغ في خط الوسط منذ بداية اللقاء أيضا.

وافتتح لامين يامال التسجيل لبرشلونة بهدف في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وأضاف مارك غويو الهدف الثاني بالدقيقة 28.

وسجل لكلوب أمريكا خوليان كينونيس، هدفين في الدقائق 12 و50، وهدف الفوز أحرزه هنري مارتن ميكس في الدقيقة 82.

المصدر: "وكالات"

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