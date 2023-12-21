إيقاف حكم عراقي بسبب وشم

أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجاح رحم، إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد، مؤقتا بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات.

وقال نجاح رحم: "أكثر من مرة طالبنا الحكم الدولي محمد طارق بتغطية الوشم أثناء المباريات، لكنه رفض ذلك. صحيح أن هذه الأشياء ربما لم تمنع قانونا، لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، فقررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراء تأديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة".

رئيس لجنة الحكام نجاح رحم لبرنامج الكابتن :



• قررنا ايقاف الحكم محمد طارق عن التحكيم إلا بعد ازالة الوشم .



• محمد طارق الان موقوف عن التحكيم ولن يعود الا بإزالة الوشم



• وجهنا بتوبيخه بسبب الفيديو الذي نشره بحسابه ضد المدرب ايوب اديشو . pic.twitter.com/ADydFJSNDu — العراق سبورت (@Iraq_Sport1) December 20, 2023

وأضاف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم: "الحكم الدولي محمد طارق أحمد من الحكام الموهوبين والمهمين، وينتظره مستقبل كبير في مجال التحكيم، ونأمل ألا يفرط به مستقبلا بسبب هذه المظاهر".

ويضع الحكم الدولي وهو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، وشم أسد على فخذه الأيسر، وآخر لخارطة العراق على الصدر.

المصدر: وسائل إعلام