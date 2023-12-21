نتيجة قرعة المربع الذهبي لكأس "كاراباو" بمشاركة ليفربول

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم للموسم (2023-2024)، عن تجنب المواجهة بين الفريقين العملاقين ليفربول وتشيلسي.

وتأهل كل من ليفربول، تشيلسي، ميدلزبره وفولهام إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس "كاراباو - Carabao Cup".

وأوقعت القرعة فريق ليفربول في مواجهة فولهام، بينما سيلعب فريق تشيلسي مع ميدلزبره الفريق المنافس في دوري "التشامبيونشيب".

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يذكر أن فريق ليفربول تأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة على حساب ضيفه وست هام يونايتد، إثر فوزه الساحق عليه (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "أنفيلد".

بينما تخطى فريق تشيلسي بصعوبة كبيرة عقبة منافسه نيوكاسل يونايتد، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادلهما (1-1) في الوقت الأصلي للمباراة، التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي.

في حين تأهل فريقه فولهام وميدلزبره على حساب كل من إيفرتون وبورت فايل على الترتيب.

المصدر: RT