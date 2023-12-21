بعد صدمة كوبر.. السومة يعتزل دوليا

أعلن عمر السومة قائد منتخب سوريا، اعتزال اللعب الدولي، ردا على قرار المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر باستبعاده من قائمة المنتخب الذي يستعد لخوض بطولة كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم.

وفجر كوبر مفاجأة مدوية، باستبعاد السومة من قائمة سوريا الأولية، التي تستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبلين في قطر.

ولم يدخل السومة، مهاجم العربي القطري، القائمة الأولية التي ضمت 33 لاعبا، وستتقلص إلى 26 في القائمة النهائية.

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وقال السومة في تصريحات لقناة الكأس: "حزنت لقرار استبعادي من القائمة، أنا ملتزم مع كوبر لمدة عام كامل، فلماذا يستبعدني؟".



وأضاف: "أعلن اعتزالي اللعب دوليا ردا على هذا الاستبعاد، وهذا قرار لا رجعة فيه، خصوصا أنه لا يوجد تقدير أو احترام".



مشيرا: "العقلية الاحترافية بالإدارة ضعيفة جدا، أقل شيء كان من المفترض أن يبلغني المسؤولون بالقرار باعتباري قائد المنتخب، بدلا من أن أتفاجأ مثل الجمهور".



ونفى السومة، وجود خلافات مع كوبر، منوها: "كانت هناك أنباء عن وجود خلافات مع المدرب في مباراة اليابان، لكن لا صحة لهذه الأنباء، هو اتفق معي على أن ألعب شوطا وحدا".



وختم: "أتمنى التوفيق لمنتخب سوريا في كأس آسيا، في النهاية هذا منتخب بلادي، وسأتواجد في المدرجات لدعمه".



ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية بكأس آسيا التي تضم أيضا أستراليا وأوزبكستان والهند.



وضمت القائمة الأولية التي أعلنها كوبر في وقت سابق من اليوم كل من:"إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف، أيهم أوسو، عمر الميداني، ثائر كروما، سعد أحمد، عبد الله الشامي، مؤيد الخولي، خالد كرداوغلي، مؤيد العجان، عمرو جنيات، عبد الرحمن ويس، محمد عنز، كامل حميشة، محمد عثمان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، إلمار إبراهام، مالك جنعير، محمد المرمور، محمد الحلاق، فهد اليوسف، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار، عمر خريبين، بابلو صباغ، علاء الدالي، ياسين سامية، مارديك مرديكيان، أنطونيو يعقوب".

المصدر: "وسائل إعلام"