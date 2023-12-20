مفاجآت كبيرة في قائمة منتخب سوريا الأولية لبطولة كأس آسيا 2023

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، عن القائمة الأولية له للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت أبرزها غياب عمر السومة، مهاجم نادي العربي القطري، ومحمود المواس، لاعب الشرطة العراقي.

في المقابل، لأول مرة تم استدعاء اللاعبين خليل إلياس وأيهم أوسو وبابلو صباغ، إضافة إلى عودة المدافع عبد الله الشامي المحترف في نادي الفحيحيل الكويتي، بعد غياب طويل.

ودخل القائمة 7 لاعبين فقط من الدوري المحلي، بينهم 3 حراس مرمى مقابل 26 لاعبا من المحترفين.

وفي ما يلي القائمة الأولية لمنتخب سوريا استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023:

لحراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف

خط الدفاع: أيهم أوسو، عمر ميداني، ثائر كروما، سعد أحمد، عبد الله الشامي، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، مؤيد العجان، عمرو جنيات، عبد الرحمن ويس

خط الوسط: محمد العنز، كامل حميشة، محمد عثمان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، ألمار إبراهامن مالك جنعير، محمد المرمور، محمد الحلاق، فهد اليوسف، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار.

خط الهجوم: عمر خريبين، بابلو الصباغ، علاء الدالي، ياسين سامية، مارديك مرديكيان وأنطونيو يعقوب.

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المصدر: "facebook/syrianfa"