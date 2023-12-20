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شاهد.. هدف "كوميدي" وآخر في الوقت القاتل وركلة جزاء ضائعة

الرياضة

شاهد.. هدف
AP Kirsty Wigglesworth
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خرج فريق تشيلسي من عنق الزجاجة أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، في الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

بدأت المواجهة بهدف "كوميدي" تلقته شباك تشيلسي عند الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، حيث انطلق الإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل، من منتصف الملعب نحو منطقة جزاء "البلوز" وسط حصار ثلاثة لاعبين، ورغم استحواذ المدافع بينويت بادياشيلي على الكرة، إلا أنه خسرها مرة أخرى بشكل غريب، ليتابعها المهاجم في الشباك.

وأنقذ اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك فريق تشيلسي من الهزيمة بهدف قاتل سجله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب "ستامفرد بريدج" بالعاصمة لندن.

وانتزع فريق تشيلسي بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي للمسابقة من نيوكاسل يونايتد، بفوزه عليه بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: RT 

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