شاهد.. هدف "كوميدي" وآخر في الوقت القاتل وركلة جزاء ضائعة
خرج فريق تشيلسي من عنق الزجاجة أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، في الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
بدأت المواجهة بهدف "كوميدي" تلقته شباك تشيلسي عند الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، حيث انطلق الإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل، من منتصف الملعب نحو منطقة جزاء "البلوز" وسط حصار ثلاثة لاعبين، ورغم استحواذ المدافع بينويت بادياشيلي على الكرة، إلا أنه خسرها مرة أخرى بشكل غريب، ليتابعها المهاجم في الشباك.
Wilson finds a way through for @NUFC!#EFL | #CarabaoCuppic.twitter.com/NuMSIPTt0uhttps://t.co/g7yFdPzSuz— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 19, 2023
وأنقذ اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك فريق تشيلسي من الهزيمة بهدف قاتل سجله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب "ستامفرد بريدج" بالعاصمة لندن.
Late but great for @ChelseaFC! 🙌#EFL | #CarabaoCuppic.twitter.com/Fpxow6ZdiB— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 20, 2023
وانتزع فريق تشيلسي بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي للمسابقة من نيوكاسل يونايتد، بفوزه عليه بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين.
What. A. Save. 😤#CFC | #CarabaoCuppic.twitter.com/qAIEKkXbc2— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 20, 2023
المصدر: RT