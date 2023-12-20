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الاتحاد الروسي لكرة القدم يحسم موقفه من الانضمام للاتحاد الآسيوي

الرياضة

الاتحاد الروسي لكرة القدم يحسم موقفه من الانضمام للاتحاد الآسيوي
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صوتت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، بالإجماع، ضد قرار الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقررت الاستمرار في التواصل مع نظيره الأوروبي "يويفا".

وصرح عضو اللجنة التنفيذية ميخائيل غيرشكوفيتش لوكالة "ريا نوفوستي"، بأن الاتحاد الروسي سيبقى ضمن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وقال غيرشكوفيتش: "لقد تمت مناقشة الموضوع، وصوتوا بالإجماع ضده، لأنه لا توجد ضمانات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأشار ميخائيل غيرشكوفيتش إلى أن الاتحاد الروسي لكرة القدم قرر مواصلة الاتصالات مع نظيره الأوروبي "يويفا"، قائلا: "هناك تقدم. دعونا نرى كيف سيتطور الوضع في عام 2024".

يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قررا تعليق مشاركة الفرق الروسية في المسابقات إلى أجل غير مسمى بسبب الأحداث في أوكرانيا.

المصدر: " russian.rt.com" 

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