حسم أمر غياب نيمار عن كوبا أمريكا 2024

أكد رودريغو لاسمار، طبيب البرازيل، أن نيمار، جناح السيليساو لن يلحق بمسابقة كوبا أمريكا 2024، بعد إصابته رفقة راقصي السامبا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخضع هداف البرازيل لجراحة، الشهر الماضي، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، في أكتوبر الماضي.

ويحتاج ابن الـ31 عاما إلى تسعة أشهر على الأقل كي يتعافى تماما من هذه الإصابة التي تعتبر الأخطر بالنسبة للاعبي كرة القدم، وفق ما أفاد الطبيب البرازيلي، ما يعني تأكد غيابه عن كوبا أمريكا 2024.

وقال لاسمار لإذاعة 98 البرازيلية: "نيمار لن يكون لديه الوقت للمشاركة في كوبا أمريكا، الوقت لا يزال مبكر جدا".

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وأضاف: "لا فائدة من حرق المراحل والتسرع في إعادته للوقوف على قدميه قبل الوقت اللازم والمجازفة غير الضرورية".

وأكد الطبيب البرازيلي: "نحن نتوقع أن يكون نيمار مستعدا للعودة في بداية التقويم الأوروبي لعام 2024، وهو أغسطس".

وعانى نيمار من شبح الإصابات خلال مشواره، حيث سبق أن أصيب في مونديال قطر 2022 أمام صربيا، كما تعرض لعدة إصابات خلال فترة لعبه لباريس سان جيرمان، واضطر للخضوع لعملية جراحية عام 2018 على مستوى القدم أبعدته عدة أشهر عن الملاعب، كما أصيب في الكاحل بداية هذا العام وغاب لمدة 6 أشهر.

ومن المقرر إقامة بطولة كوبا أمريكا في الفترة ما بين 20 يونيو وحتى 14 يوليو من العام الجديد 2024، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 6 منتخبات من اتحاد الكونكاكاف.

يذكر، أن تلك النسخة من كوبا أمريكا هي الثانية من نوعها التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بعد نسخة 2016 التي توج بها منتخب تشيلي.

المصدر: 365scores