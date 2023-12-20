أزمة جديدة في الدوري التركي.. رئيس ناد يجبر فريقه على الانسحاب

انسحب فريق إسطنبول سبور الثلاثاء، من المباراة التي جمعته أمام طرابزون سبور، لحساب الجولة الـ17 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وحدثت الواقعة في اليوم الأول لاستئناف المباريات بعد توقف دام أسبوعا بعد أن نزل رئيس نادي أنقرة جوجو المنافس في دوري الأضواء إلى أرض الملعب الأسبوع الماضي واعتدى على حكم المباراة.

واستطاع النجم النيجري أونواتشو تسجيل الهدف الثاني لصالح طرابزون سبور في شباكمُضيفه فريق إسطنبول سبور في الدقيقة الـ 68، من عمر الشوط الثاني، الأمر الذي دفع ساريالي أوغلو إلى النزول إلى ملعب اللقاء بشكل مفاجئ.

لكن أكمل فائق ساريالي أوغلو رئيس نادي إسطنبول سبور فاجأ الجميع، بعدما دخل إلى الملعب، وطلب من نجومه الانسحاب من المواجهة، بسبب عدم اقتناعه بقرارات الحكم خلال المباراة، واحتجاجه حول صحة هدف باول أونواتشو مهاجم طرابزون سبور.

🚨 لحظة طلب رئيس نادي إسطنبول سبور، اجمل فائق علي ساري أوغلو، الإنسحاب من أرضية الملعب! 💥



🎥 - @suatyahyaoglupic.twitter.com/oAGuE3onaT — الكرة التركية 🇹🇷 (@TurkfootArb) December 19, 2023

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وأوضحت صحيفة "حريت" التركية، أن لاعبي نادي إسطنبول سبور حاولوا إقناع رئيس نادي إسطنبول بالعدول عن قراره، واستمرار خوض المباراة، وأن الفرصة مازالت أمامهم لإحراز هدف التعادل وربما قلب النتيجة لصالحهم.

وأردفت أن رئيس نادي إسطنبول سبور رفض طلب نجومه بإكمال المباراة ضد فريق طرابزون سبور، وطالبهم بالخروج من الملعب، حيث جرى إيقاف اللعب عند الدقيقة السبعين، التي تشير إلى تقدم الفريق الضيف 2-1.

وواصلت أن الجهاز الفني لنادي طرابزون سبور ونجوم الفريق الضيف، بالإضافة إلى الطاقم التحكيمي توجهوا إلى غرف تبديل الملابس، بعدما أمر أكمل فائق ساريالي أوغلو رئيس فريق إسطنبول سبور الجميع بضرورة مغادرة الملعب.

ويحتل فريق طرابزون سبور في المركز الثالث بجدول الدوري التركي الممتاز، برصيد 29 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر فريق فنربخشة الذي يملك 40 نقطة.

ويتذيل فريق إسطنبول سبور جدول الدوري التركي، وفي جعبته 8 نقاط فقط.

المصدر: "وسائل إعلام"