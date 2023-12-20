"بسبب إثارة الرأي العام".. معاقبة رئيس الأهلي السعودي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، بسبب تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام الرائد.

وسقط الأهلي في فخ التعادل (0-0) مع الرائد، يوم 9 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن. وبعد المباراة فتح العيسى "النار" على التحكيم، معتبرا أنه الحلقة الأضعف التي تشوه المشروع الرياضي الكبير، في السعودية.

❗️التصريح الذي غُرّم بسببه الرئيس خالد العيسى.

pic.twitter.com/1EFJJjXISw — دياريو الأهلي (@diario_AFC) December 19, 2023

إقرأ المزيد

وفي هذا السياق.. كشفت اللجنة في بيان رسمي، عن معاقبة العيسى بغرامة مالية تقدر بـ60 ألف ريال سعودي، بسبب مخالفته المادتين (50-2) و(50-4) من لائحة الانضباط.

وحذرت لجنة الانضباط، رئيس مجلس إدارة الأهلي، من تكرار تصريحاته المثيرة للرأي العام، وإلا سيتم تشديد العقوبات عليه، مع إعطائه حق الاستئناف على القرار الصادر ضده.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"