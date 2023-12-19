أتلتيكو مدريد يسقط في كمين خيتافي في الوقت القاتل

أهدر نادي أتلتيكو مدريد فوزا كان في متناوله أمام ضيفه خيتافي (3-3) في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين "للروخي بلانكوس" في الدقيقتين (44، و69 من ركلة جزاء)، وتخللهما هدف زميله المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي سجله عند الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

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كما سجل المهاجم الإسباني بورخا مايورال هدفين لناديه خيتافي، الأول في الدقيقة 54، أما الثاني في الوقت القاتل عندما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة من ركلة جزاء، وتخللهما هدف مواطنه أوسكار رودريغز، في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ولعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، بعد طرد المدافع المونتينيغري ستيفان سافيتش.

واكتفى أتلتيكو مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 35 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "الليغا"، متجاوزا برشلونة بفارق الأهداف.

بينما رفع نادي خيتافي رصيده إلى 26 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT