لأول مرة.. تطبيق تقنية جديدة في كأس آسيا 2024

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في نهائيات بطولة كأس أمم آسيا 2023، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

ويأتي هذا القرار لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، والتي سيتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تنفيذها بنجاح اعتبارا من الدور ربع النهائي للنسخة الماضية للمسابقة 2019، وذلك وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في تصريح لموقع الاتحاد القاري: "حكام المباريات الآسيويين أكدوا مكانتهم بين أفضل حكام العالم، وسوف يساهم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في مساعدتهم على الارتقاء بمستوى المعايير إلى درجات أعلى".

وتابع: "تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، ينسجم مع استراتيجية الاتحاد الآسيوي بتطبيق أحدث التقنيات في المجال التحكيمي، كما يجسد إرادتنا في تهيئة الظروف المثالية لإنجاح الحدث الآسيوي المنتظر".

وأضاف سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مصمم على تعزيز مكانته الرائدة على صعيد التحكيم العالمي، ومن خلال تبني أحدث المبادرات التقنية، إلى جانب التطبيق الكامل لنظام حكم الفيديو المساعد خلال جوهرة بطولات آسيا، فإننا نؤكد من جديد على رؤية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في توفير الأرضية الخصبة للارتقاء بقطاع التحكيم الآسيوي".

وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي، ليصبح بذلك أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام.

Semi-Automated Offside Technology (SAOT) to debut at #AsianCup2023!



It will be implemented at all 51 matches of the tournament, making AFC the first Confederation to apply the system at the Continental men’s national team level! https://t.co/dHzNrqYyMT — #AsianCup2023 (@afcasiancup) December 19, 2023

وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، تمهيدا لتطبيقه خلال كأس آسيا في قطر.

ويتم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.

وسوف يسهل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يحتمل أن يكون لاعب في موقع تسلل باستلام الكرة، يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، كي يدقق موقع اللاعب على الفور.

ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يقوم بوضعها هذا النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم إعلام حكم الساحة، ويتم اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب من قبل الحكم.

وبمجرد استكمال عملية اتخاذ القرار، يتم استخدام ذات القيم التي استخدمت في عملية صنع القرار، من أجل صناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا "قطر 2023"، وسيتم تزويد القنوات الناقلة بهذا التصميم، بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية.

المصدر: "the-afc.com"