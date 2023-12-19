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هدف "مقصية" رائع لفيغا في الشباك خلال تدريبات الأهلي السعودي (فيديو)

الرياضة

هدف
AFP
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شهد مران الأهلي السعودي أمس الاثنين، هدفا رائعا من لاعب الوسط الإسباني غابرييل فيغا في شباك زميله الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وأثناء المناورة التي نظمها المدرب الألماني ماتياس يايسله بين اللاعبين خلال المران، نجح فيجا في هز شباك ميندي بمقصية رائعة، فشل الأخير في التعامل معها، خاصة مع تقدمه عن مرماه.

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وتفاعل الجمهور مع الهدف، مطالبين الإسباني بتكرار مثل هذه الأهداف في المباريات الرسمية، خاصة في ظل الانتقادات التي توجه له بشأن تسديداته على المرمى بشكل عام ورعونته الكبيرة بها.

يشار إلى أن فيغا شارك مع الراقي في 15 مباراة، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، وصناعة ثلاثة آخرين.

ويستعد "الراقي" لمواجهة الحزم، المقرر إقامتها في 22 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 4، بينما خسر 3 لقاءات أخرى.

المصدر: twitter/AhliXtra

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