لاعب أرجنتيني يوضح سبب رغبته في الحصول على الجنسية الروسية

كشف الأرجنتيني، بريان مانسيلا، لاعب نادي أورينبورغ الروسي لكرة القدم، عن رغبته في الحصول على الجنسية الروسية، للعيش بهدوء.

ونقل موقع "تشامبيونات" عن بريان مانسيلا، قوله: "بصراحة، لا أعرف متى سيحدث هذا. لم أتحدث بعد مع النادي حول هذا الموضوع. سيكون من الرائع ألا تحل محل اللاعبين الأجانب في التشكيلة. ولكن هناك سبب آخر، نحن نعيش هنا، ونريد الحصول على جواز سفر لكي نشعر بالهدوء. دعونا نرى كيف ستسير الأمور".

وأوضح مانسيلا: "لقد لعبت مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما، وكان من الجميل أن أمثل بلدي، وكان رائعا جدا. لا أعرف ما إذا كانت لدي الفرصة للانضمام إلى المنتخب الروسي الآن أم لا. سأفكر في الأمر وأتحدث مع عائلتي وأتخذ القرار. لكنني الآن أفضل عدم التفكير في الأمر والتركيز على الحاضر".

ويرتبط بريان مانسيلا، البالغ من العمر 26 عاما، بعقد مع نادي أورينبورغ يمتد حتى عام 2026، وشارك مع الفريق في 17 مباراة خلال هذا الموسم بجميع المسابقات، وسجل هدفين فيها إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

ويحتل نادي أورينبورغ المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم برصيد 15 نقطة، بعد انتهاء مرحلة الذهاب.

المصدر: "championat.com"