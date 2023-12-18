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غضب بسبب حصول محمد صلاح على رمية تماس.. حالة طرد "غريبة" للاعب مانشستر يونايتد

الرياضة

غضب بسبب حصول محمد صلاح على رمية تماس.. حالة طرد
AFP
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تم طرد ديوغو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، خلال مواجهة الفريق لمنافسه ليفربول، على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وعند الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن اللقاء وحينما كانت تشير النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين، تلاحم ديوغو دالوت ومحمد صلاح، لاعب فريق "الريدز"، للحصول على الكرة، قبل أن تخرج من أرض الملعب ويتم احتساب رمية تماس لصالح النجم المصري.

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واعترض بغضب دالوت على قرار الحكم مايكل أوليفر، بحجة أن الكرة تلامست بجسد صلاح قبل خروجها من المستطيل الأخضر، وبدا وكأنه غاضب للغاية على أثر ذلك.

وعقب اعتراضه، تلقى بطاقة صفراء أولى، ثم تلقى بطاقة ثانية على الفور خلال ثوان فقط لمواصلته الاعتراض، ليخرج من المباراة مطرودا.

وفشل ليفربول في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي من أرسنال بتعثره بنتيجة التعادل السلبي مع ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد في قمة المرحلة الـ17 من "لبريمير ليغ".

المصدر: "وسائل إعلام" 

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