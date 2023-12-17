مدرب ليفربول يكشف أسباب تعثر فريقه أمام مانشستر يونايتد

أبدى المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، استياءه من تضييع لاعبيه للفرص السانحة خلال مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد في قمة المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليتنازل ليفربول (38 نقطة) عن صدارة الدوري الإنجليزي لمصلحة أرسنال (39 نقطة) الفائز على برايتون بهدفين دون رد.

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وعقب المباراة، قال كلوب للصحفيين: "كان من المفروض أن نسجل وكانت هناك فرص لم ننجح في استغلالها، عابنا التسرع في العديد من الأحيان والجميع رأى أننا كنا نرغب في الانتصار".

وأضاف "دافعوا (لاعبو مانشستر يونايتد) بشكل أفضل، وعندما يدافع فريق ما بهذه الطريقة فمن الصعب التسجيل".

وأكمل المدرب الألماني "لو سجلنا لتغيرت مجريات المباراة، ولكن بما أننا لم نسجل بقيت الأمور كما هي ولم يتغير أي شيء".

وتنتظر ليفربول مباراة قوية أخرى السبت المقبل عندما يستضيف المتصدر أرسنال في قمة المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

المصدر: وكالات