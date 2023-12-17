أول رد لسلمان الفرج على استبعاده من لقاء الوحدة بقرار انضباطي من المدرب جيسوس

رد نجم نادي الهلال، سلمان الفرج على مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي استبعده من مواجهة "الزعيم" ضد الوحدة، الجمعة الماضي لحساب الأسبوع الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان جيسوس، أوضح في مؤتمر صحفي عقب نهاية مباراة الهلال والوحدة بفوز الأول بهدفين دون رد، أن الفرج قام بتصرف لم يعجبه قبل مواجهة الوحدة، رافضا الإفصاح عما قام به اللاعب المخضرم البالغ من العمر 34 عاما.

وأعلن المدير الفني البرتغالي، توقيع "عقوبة انضباطية" ضد الفرج، بعد هذا التصرف، وذلك باستبعاده من مباراة الوحدة.

وعقب تصريح جيسوس، نشر الفرج صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "سناب شات" وهو يرتدي شارة القيادة مع قميص الهلال.

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سلمان الفرج عبر السناب شات 💙 pic.twitter.com/lZ8F1OaLXw — سهم (@1SMi_) December 17, 2023

وأرفق الفرج الصورة بتعليق جاء فيه: "العشق الذي لن يتغير مهما حصل ومهما تغيرت أمور في حياتي.. هذا المهم".

وكان الفرج قد شارك مع نادي الهلال في 12 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم قدم خلالها تمريرتين حاسمتين دون أن يسجل أي هدف.

المصدر: RT